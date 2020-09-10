Москва, , 13:40 — REGNUM Система жилищно-коммунального хозяйства Москвы готова к отопительному сезону, сообщил 10 сентября мэр Москвы Сергей Собянин.

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Мэр осмотрел насосно-перекачивающую станцию «Бирюлево-Борисовская» ПАО «МОЭК».

"Осень наступает, и, как вы видите, достаточно быстро. К сожалению, прогнозы о теплом осеннем периоде не сбываются. На улице уже достаточно прохладно», — цитирует Собянина агентство «Москва».

Он отметил, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса в Москве на два месяца позже начали подготовку к отопительному сезону, однако к сегодняшнему дню «готовность полная для прохождения этого сложного периода».