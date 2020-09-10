Казань, , 14:06 — REGNUM В Татарии еженедельно будут брать порядка 80 анализов для выявления возбудителей новой коронавирусной инфекции на поверхностях в общественных местах. Об этом рассказала заместитель главы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

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Центром гигиены и эпидемиологии в республике будут исследоваться порядка 70−80 смывов в неделю, сообщила спикер. Уже провели исследования проб на содержание возбудителей COVID-19 на очистных сооружениях инфекционной больницы и 7-й городской больницы в Казани, а также в центральном казанском коллекторе. Инфекции не обнаружено. Сотрудниками надзорного ведомства брались смывы с дверных ручек, поручней, кнопок лифтов в пяти поликлиниках Татарии. Здесь также возбудителей инфекции не выявлено.

В ближайшее время проверят больницы, оказывающие плановую медицинскую помощь. Сбор смывов проведут на двух крупных станциях метро, в аэропорту, на вокзалах. Любовь Авдонина добавила, что смывы возьмут еще в продовольственных магазинах с тележек и терминалов оплаты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии с наступлением осени станут проводить еще больше анализов по диагностике COVID-19, так как многие симптомы респираторных заболеваний схожи с признаками инфицирования коронавирусом.

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