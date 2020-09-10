Москва, , 13:38 — REGNUM Идея демократизации образования, которая реализуется в Липецкой области в рамках проекта «Новая школа», может понравиться далеко не всем, заявила в четверг, 10 сентября, заместитель главного редактора ИА REGNUM Марина Захарова.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Эта инициатива требует внимательного к себе отношения. С одной стороны, это отличное подспорье мотивированным детям, которые четко понимают, для чего они учатся, знают, в каком направлении двигаться, и не ленятся. Зачастую каждый учитель, включая преподавателей физкультуры, музыки, ИЗО, считает, что именно его предмет самый важный, и в соответствии с этим нагружает детей ненужными заданиями. Например, кому-то нужно сдавать в 11-м классе базовую математику, а учитель требует решать профильные задания. Хотя ученик это время мог бы тратить на профильные предметы», — отметила Захарова.

По её мнению, в обучении нужен дифференцированный подход к ученикам. «По предмету до определенного класса должны давать прочную базу. А вот дальше нужно смотреть индивидуально — класс должен делиться на группы, в зависимости от того, нужно ли углублённое изучение предмета или, как принято считать, для общего развития», — пояснила Захарова.

«Есть предметы, по которым и вовсе неправильно ставить оценки, а достаточно системы зачёт/незачёт. Например, кто-то быстро бегает, далеко прыгает или талантливо рисует, но это не значит, что того, кто старается, но у него не получается, нужно оценивать по привычной пятибалльной системе», — добавила она.

Вопрос школьной формы и вовсе стоит оставить на совести родителей, прописав в правилах или уставе образовательного заведения, что внешний вид ребенка не должен быть вызывающим, отметив недопустимость яркой и аляповатой одежды, полагает Захарова.