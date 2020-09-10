Киев, , 13:39 — REGNUM За минувшие сутки у 44 украинских силовиков выявили коронавирус. Об этом сообщило 10 сентября командование Медицинских сил ВСУ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

В ведомстве сообщили, что из них госпитализированы семь человек, а 37 силовиков находятся дома под наблюдением врачей.

Отмечается, что в данный момент COVID-19 в стране болеет 634 украинских военных.

Напомним, за минувшие сутки на Украине выявили 2582 случая заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине от COVID-19 скончались более 3 тыс. человек — СНБО

Читайте развитие сюжета: У главнокомандующего ВСУ выявили коронавирус