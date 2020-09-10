Сеул, , 13:37 — REGNUM Мобильная версия игры PUBG «заработала» $500 млн за последние два месяца. Об этом 9 сентября сообщила аналитическая фирма Sensor Tower.

При этом за всё время существования проекта он принёс своим разработчикам около $3,5 млрд. Представители Sensor Tower отмечают, что немалую роль в этих показателях сыграла пандемия коронавируса, увеличившая потребность геймеров в виртуальных развлечениях.

Напомним, PUBG (Player Unknown's Battlegrounds) — это популярная игра в жанре «королевская битва». В ней 100 геймеров сражаются за звание последнего выжившего.

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