Мурманск, , 13:09 — REGNUM С начала пандемии мурманские врачи вылечили от COVID-19 11 029 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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За минувшие сутки из медучреждений региона были выписаны 69 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19. Ровно столько же инфицированных было выявлено. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе выросло до 13 493.