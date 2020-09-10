Махачкала, , 13:09 — REGNUM Вторник, 15 сентября, объявлен в Дагестане нерабочим днем в связи с празднованием Дня единства народов республики. Об этом сообщается на странице администрации главы региона в Instagram.

«В соответствии с постановлением правительства Республики Дагестан от 9 сентября 2020 года «О Дне единства народов Дагестана» 15 сентября 2020 года объявляется нерабочим праздничным днем», — сказано в публикации.

День единства народов Дагестана отмечается в республике ежегодно с 2011 года. Дата празднования выбрана неслучайно: именно в этот день в 1741 году местные народы вынудили многотысячное войско иранского полководца-захватчика Надир-шаха покинуть территорию Дагестана.