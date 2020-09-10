Луанда, , 12:55 — REGNUM Власти Анголы начали расследование обстоятельств смерти врача, находившегося под стражей в полиции столицы страны, Луанды. Об этом передаёт ангольское информационное агентство ANGOP.

Педиатр Сильвио Дала скончался на прошлой неделе по дороге в больницу после обморока в полицейском участке, заявил пресс-секретаря МВД Анголы.

Исследователь Human Rights Watch Зенаида Мачадо написала на своей странице в Twitter, что доктор был арестован за то, что не носил маску для лица в своей машине.

Она сказала, что эта смерть вызвала возмущение в стране.

Официальный представитель министерства Вальдемар Хосе заявил, что Дала был арестован за нарушение президентского указа, который сделал обязательным ношение масок на дорогах общего пользования и внутри транспортных средств, в том числе частных.

Он сказал, что доктор потерял сознание и ударился головой об пол, ожидая, пока кто-то из его знакомых заплатит штраф.