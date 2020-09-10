Вашингтон, 10 сентября 2020, 12:37 — REGNUM Новые требования к картинам, выдвигаемым на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм», могут поставить крест на киноиндустрии США, пишет аспирант факультета международных отношений в новозеландском университете Отаго Сумантра Майтра в статье, вышедшей 9 сентября в The National Interest.
Например, из нового постановления следует, что отныне по крайней мере один из главных или второстепенных актеров должен быть представителем того или иного меньшинства, около 30% в актерском составе должны будут составлять инвалиды, ЛГБТ или женщины. То же самое применимо и к съемочной группе.
Майтра обращает внимание на то, что в рамках новых правил картины, посвященные конкретному историческому периоду, станут по большей части экспонатами музея, если, конечно, не найдутся те, как сможет абстрагироваться от новых особенностей таких фильмов и принять то, что Гамлет, Патрокл и Д’Артаньян станут представителями разного рода этнических и миноритарных групп. Подобное может сработать в театре, но не в кинематографе, где определенный исторический реализм ожидаем.
Американская академия кинематографических искусств и наук лишь следует сложившемуся в научных кругах тренду, и дело касается не только премии «Оскар». Так, в 2013 году в рамках одного исследования стало очевидно, что если бы Гарвардский университет не проводили политику социального продвижения миноритарных групп, в нём бы училось 43% представителей азиатской расы, 38% — белой и всего лишь 0,7% афроамериканцев, несмотря на то что азиатское население США составляет лишь 5%.
В сложившихся условиях придется либо с грустью наблюдать за тем, как определенные институты роют себе могилу, либо начать создавать новые, где подобные правила действовать не будут.
Он уверен, что именно рынок определит, где качество исследований выше и где уровень актерской игры лучше. Если все бывшие уважаемые учреждения начнут устанавливать квоты, основанные на идентичности, значит, появится раздутая бюрократия с комиссарами по вопросам разнообразия. Такое развитие событий будет чревато финансовыми проблемами для таких организаций, а также подорвет доверие широкой общественности, которая уже скептически относится к национальным СМИ и к экспертному сообществу, верящим в «семьсот гендеров».
Напомним, новые требования, без выполнения которых картина не сможет участвовать в номинации «Лучший фильм», касаются таких сфер, как непосредственный актерский состав, состав съемочной группы, а также работы над картиной после ее съемки и ее распространения. По новым нормам, картина должна соответствовать по меньшей мере двум этим критериям.
Так, среди актеров как минимум один из исполнителей главных ролей или ролей второго плана должен иметь азиатское, афро — или латиноамериканское происхождение, по меньшей мере треть исполнителей ролей второго плана и массовки — быть женщинами, представителями небелого населения, ЛГБТК+ или людьми с особенностями физического или умственного развития, тогда как основная сюжетная линия фильма должна быть связана с одной из этих групп населения.
В съемках картины-претендента на «Лучший фильм» — по меньшей мере на двух творческих должностях, таких как оператор, художник по костюмам, композитор и так далее, — полагается участвовать женщинам, представителям небелого населения, ЛГБТК+ или людям с особенностями физического или умственного развития. В целом схожие требования будут применяться к кинопроизводству и распространению фильмов.