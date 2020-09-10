Вашингтон, , 12:37 — REGNUM Новые требования к картинам, выдвигаемым на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм», могут поставить крест на киноиндустрии США, пишет аспирант факультета международных отношений в новозеландском университете Отаго Сумантра Майтра в статье, вышедшей 9 сентября в The National Interest.

«Оскар претерпевает перемены. Согласно новому указу Голливуда, только фильм, отвечающий строгим квотным критериям и стандартам инклюзивности, будет иметь право участвовать в номинации на лучший фильм», — отметила Майтра, подчеркнув, что эти требования и стандарты «изобилуют групповым мышлением левых».

Например, из нового постановления следует, что отныне по крайней мере один из главных или второстепенных актеров должен быть представителем того или иного меньшинства, около 30% в актерском составе должны будут составлять инвалиды, ЛГБТ или женщины. То же самое применимо и к съемочной группе.

Майтра обращает внимание на то, что в рамках новых правил картины, посвященные конкретному историческому периоду, станут по большей части экспонатами музея, если, конечно, не найдутся те, как сможет абстрагироваться от новых особенностей таких фильмов и принять то, что Гамлет, Патрокл и Д’Артаньян станут представителями разного рода этнических и миноритарных групп. Подобное может сработать в театре, но не в кинематографе, где определенный исторический реализм ожидаем.

«Больше нет. Классика, от которой уже отказываются и которую уже ненавидят в современных научных кругах, теперь получит, по всей видимости, неприкасаемый статус в киноиндустрии. По меньшей мере неприкасаемой в исторически точной форме», — подчеркнул он.

Американская академия кинематографических искусств и наук лишь следует сложившемуся в научных кругах тренду, и дело касается не только премии «Оскар». Так, в 2013 году в рамках одного исследования стало очевидно, что если бы Гарвардский университет не проводили политику социального продвижения миноритарных групп, в нём бы училось 43% представителей азиатской расы, 38% — белой и всего лишь 0,7% афроамериканцев, несмотря на то что азиатское население США составляет лишь 5%.

В сложившихся условиях придется либо с грустью наблюдать за тем, как определенные институты роют себе могилу, либо начать создавать новые, где подобные правила действовать не будут.

«Что останавливает тех, кто выступает против этих вредных тенденций, профинансировать собственные научные круги и индустрию в соответствии со своими критериями?» — задается вопросом автор.

«Нет недостатка в СМИ, которые контролируют сторонники свободы и которые не дают сложиться монополии на информацию крайне односторонней медийной среды», — добавил он.

Он уверен, что именно рынок определит, где качество исследований выше и где уровень актерской игры лучше. Если все бывшие уважаемые учреждения начнут устанавливать квоты, основанные на идентичности, значит, появится раздутая бюрократия с комиссарами по вопросам разнообразия. Такое развитие событий будет чревато финансовыми проблемами для таких организаций, а также подорвет доверие широкой общественности, которая уже скептически относится к национальным СМИ и к экспертному сообществу, верящим в «семьсот гендеров».

Напомним, новые требования, без выполнения которых картина не сможет участвовать в номинации «Лучший фильм», касаются таких сфер, как непосредственный актерский состав, состав съемочной группы, а также работы над картиной после ее съемки и ее распространения. По новым нормам, картина должна соответствовать по меньшей мере двум этим критериям.

Так, среди актеров как минимум один из исполнителей главных ролей или ролей второго плана должен иметь азиатское, афро — или латиноамериканское происхождение, по меньшей мере треть исполнителей ролей второго плана и массовки — быть женщинами, представителями небелого населения, ЛГБТК+ или людьми с особенностями физического или умственного развития, тогда как основная сюжетная линия фильма должна быть связана с одной из этих групп населения.

В съемках картины-претендента на «Лучший фильм» — по меньшей мере на двух творческих должностях, таких как оператор, художник по костюмам, композитор и так далее, — полагается участвовать женщинам, представителям небелого населения, ЛГБТК+ или людям с особенностями физического или умственного развития. В целом схожие требования будут применяться к кинопроизводству и распространению фильмов.