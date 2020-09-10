Липецк, , 12:33 — REGNUM В Липецкой области 10 сентября подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 5423 положительных теста.

За весь период наблюдения 4848 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 45 — за последние сутки. 31 человек скончался.

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