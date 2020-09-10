Томск, 10 сентября 2020, 12:05 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявлен у 56 человек, сообщили ИА REGNUM 10 сентября в администрации региона.
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У 11 человек нет симптомов, у 22 — признаки ОРВИ, у 23 диагностирована пневмония.
Выздоровели ещё 52 человека. Общее число выздоровевших в регионе — 5084.
Всего в Томской области по состоянию на 10 сентября коронавирус выявлен у 6203 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за весь период скончались 74 пациента с COVID-19.
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