Ирвайн, США, , 11:44 — REGNUM Разработчики World of Warcraft не будут вносить изменения в систему ковенантов перед выходом дополнения Shadowlands. Об этом 10 сентября сообщает издание PCGamer, ссылаясь на слова директора игры Иона Хаззикостаса.

Хаззикостас заявил, что все игроки смогут сменить свой ковенант прямо во время прохождения дополнения. При этом геймеры не потеряют заработанный прогресс.

Напомним, в World of Warcraft: Shadowlands персонажи игроков смогут вступить в один из четырёх ковенантов: Кирии, Некролорды, Вентиры и Ночной народец. Каждый из них будет даровать герою особые способности и комплекты доспехов.

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