Москва, , 11:37 — REGNUM Отели Мальдивских островов в этом году сохранили для российского рынка цены на уровне 2019 года. Туроператоры предлагают туры на Мальдивы со скидкой в 56% и выше, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Мальдивские отели заинтересованы в быстрой заполняемости и предлагают бесплатные трансферы, upgrade питания, бесплатное размещение детей, ночи в подарок.

При поездке на острова туристам необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус. Туры на Мальдивы на двоих колеблются от 180 тыс. до 270 тыс. рублей в зависимости от питания, звездности отеля и перелёта.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 сентября возобновятся полёты авиакомпании «Аэрофлот» на Мальдивы.

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