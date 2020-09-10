Париж, , 11:36 — REGNUM Ролевая игра Solasta: Crown of the Magister выйдет в «раннем доступе» Steam уже 20 октября 2020 года. Об этом 9 сентября сообщалось на официальном YouTube-канале студии Tactical Adventures.

Версия «раннего доступа» будет состоять из первого сюжетного акта и начала второго. Разработчики отмечают, что на полное прохождение вышеуказанного контента у геймеров уйдёт около десяти часов реального времени.

Напомним, Solasta: Crown of the Magister — это тактическая ролевая игра, созданная на основе пятой редакции Dungeons & Dragons. Бесплатная демоверсия проекта уже доступна в Steam.

Читайте ранее в этом сюжете: Автор Stardew Valley не отрицает идею создания сиквела игры