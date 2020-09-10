Орел, , 11:33 — REGNUM 49 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Орловской области, сообщили в федеральном оперативном штабе 10 сентября.

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53 пациента за прошедшие сутки были признаны выздоровевшими после коронавируса. Статистика смертности в регионе не изменилась.

Всего в Орловской области с 24 марта положительные результаты тестов на коронавирус получили 7525 жителей региона, 5988 человек выздоровели. Скончались от осложнений после коронавируса 113 пациентов.