Красноярск, 10 сентября 2020, 11:31 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались три человека, у которых был выявлен коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 сентября в краевом оперштабе.
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За весь период в регионе умерли 516 пациентов с SARS-CoV-2.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 сентября в Красноярском крае выявлено 17 936 носителей коронавируса.
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