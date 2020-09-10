Красноярск, , 11:31 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались три человека, у которых был выявлен коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 сентября в краевом оперштабе.

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За весь период в регионе умерли 516 пациентов с SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 сентября в Красноярском крае выявлено 17 936 носителей коронавируса.

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