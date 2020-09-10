Лос-Анджелес, США, , 11:31 — REGNUM Создатель Stardew Valley Эрик Бароне «не удивится», если однажды игра получит сиквел. Об этом 10 сентября сообщает издание PCGamer.

Сейчас Бароне работает над обновлением 1.5, но он пока не уверен, станет ли оно финальным. По словам разработчика, в ближайшие годы он может как продолжить поддерживать Stardew Valley, так и выпустить полноценный сиквел.

Напомним, Stardew Valley — это популярная инди-игра в жанре симулятора жизни. Американский геймдизайнер Эрик Бароне создал её в одиночку.

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