Великий Новгород, , 11:33 — REGNUM Риновирус и острую кишечную инфекцию (ОКИ) выявили у более чем 130 учащихся и двух сотрудников пищеблока шимской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза А.И.Горева в Новгородской области. Об этом 10 сентября сообщили в региональном оперативном штабе.

По информации управления Роспотребнадзора по Новгородской области, по предварительным результатам исследования материалов, отобранных у учащихся и персонала школы, в настоящее время выявлено два несвязанных очага: риновирус и кишечная инфекции.

«У пациентов с подозрением на кишечную инфекцию методом ПЦР выявлена ДНК возбудителя. Материалы сейчас находятся на подтверждении и идентификации в бактериологической лаборатории, — говорится в сообщении. — У пациентов с симптомами ОРВИ выявлен риновирус».

Заболевание подтверждено у 59 учащихся и двух сотрудников пищеблока. В Новгородскую областную инфекционную больницу госпитализировано два ученика, состояние их оценивается как стабильное удовлетворительное.

«Выявлены нарушения на пищеблоке дезинфекционного режима, хранения кухонного инвентаря, температуры хранения продовольственного сырья (сливочное масло и сыр), — пояснили в оперштабе. — Продолжаются подворовые обходы учеников, не посещавших школу, но не обратившихся в медучреждения».

Напомним, 8 сентября стало известно, что среди учеников шимской средней школы в Новгородской области выявили 131 случай инфекционного заболевания, 59 человек обратились к врачу с признаками ОРВИ. Среди заболевших 47 учеников начальной школы, 84 основной. У детей проявляются два вида симптомов: диарея и рвота или боль в горле и кашель.

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