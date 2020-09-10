Ульяновск, , 11:00 — REGNUM В Ульяновской области суточное число переболевших COVID-19 превысило число выявленных случаев заражения коронавирусом. При этом зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 10 сентября, в Ульяновской области лабораторно подтверждено 13 057 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 108.

Выздоровели 11 139 человек, или 85,3% от общего числа официально выявленных случаев заражения коронавирусом. За сутки выписаны 156 пациентов. В настоящее время продолжает лечение 1793 пациента с коронавирусом.

За последние сутки умерли пять пациентов с COVID-19, всего в Ульяновской области скончались 125 человек.

Минздрав Ульяновской области ранее сообщил о проведении 12-й по счёту благотворительной акции, организованной филиалом РАНХиГС и партнерами из Тайбэя (Тайвань). Центральной клинической медико-санитарной части имени заслуженного врача России В.А.Егорова передана очередная партия защитных масок.