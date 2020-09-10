Воронеж, , 11:00 — REGNUM 110 случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки на территории Воронежской области, данные на 10 сентября опубликованы федеральным оперативным штабом.

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За сутки, согласно федеральной статистики, скончались шесть пациентов с коронавирусом. 126 пациентов признаны выздоровевшими и выписаны.

Всего в Воронежской области с марта положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 15 192 человек, выздоровели 14 283 человека. Скончались, по данным, опубликованным на сайте стопкоронавирус. рф, на 10 сентября 135 человек. Региональный оперативный штаб 2 сентября сообщал о 140 жертвах инфекции, более свежие данные пока не опубликованы.