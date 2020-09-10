Москва, , 10:59 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере природопользования оценила ущерб, нанесённый природе в результате разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 Норильска в Красноярском крае, почти в 148 млрд рублей. Иск на взыскание этой суммы с АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» подан в суд. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

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Уточняется, что иск в Арбитражный суд Красноярского края о возмещении вреда был направлен Енисейским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

«Исковые требования составляют 147 784 627 500 рублей», — уточнил в беседе с ТАСС представитель службы.

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Напомним, на днях глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявляла, что судебный иск о взыскании ущерба с компании «Норникель» будет подан, если предприятие само добровольно не погасит его.

Как сообщало ИА REGNUM, экологическая катастрофа в Красноярском крае произошла в конце мая. Тогда на ТЭЦ-3 Норильска из-за внезапного проседания опор был повреждён один из резервуаров хранения дизтоплива. В результате произошла утечка около 21 тыс. тонн топлива. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. По оценкам Минприроды РФ, из-за ЧП местной экосистеме понадобится минимум десять лет на восстановление.

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