Москва, , 10:44 — REGNUM В России общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 за весь период пандемии достигло 1 046 370 случаев. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 10 сентября, 5 363 новых случая коронавируса было зафиксировано в 84 регионах за последние сутки.

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Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 128 пациента. Таким образом суммарное количество летальных исходов составило 18 263.

На данный момент в стране 862 373 человек вылечились от нового заболевания, 5 915 из которых — за истекшие сутки.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее в России было выявлено 5099 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.