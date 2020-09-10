Уагадугу, , 10:28 — REGNUM Около 535 000 детей в Буркина-Фасо страдают от острого недоедания. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

В постановлении фонда говорится, что многие из пострадавших были перемещены в результате «джихадистских и этнических конфликтов».

Пандемия коронавируса усугубила ситуацию, добавили эксперты фонда, ограничив доступ к продовольствию и здравоохранению.

Более 150 000 пострадавших детей были классифицированы как сильно недоедающие, что означает, что они в девять раз чаще умирают, чем хорошо питающиеся дети.

В последние месяцы в Буркина-Фасо также наблюдается всплеск исламистского насилия, отмечают репортёры.