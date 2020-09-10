Берлин, , 10:02 — REGNUM Российский блогер Алексей Навальный, который в настоящее время проходит лечение в клинике в Германии после «отравления», полностью пришёл в сознание. Об этом со ссылкой на свои источники 10 сентября сообщил журнал Der Spiegel.

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По данным издания, оппозиционер уже может разговаривать и, вероятно, вспомнил детали происходившего до того момента, как ему стало плохо в самолёте.

Также сообщается, что полиция Берлина усилила охрану пациента в клинике Charite. Это связано с тем, что Навальный по мере улучшения состояния, возможно, сможет принимать больше посетителей, добавляет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября правительство Германии заявило, что российский блогер Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Российские власти требуют представить факты и доказательства, однако Берлин до сих пор ограничивается голословными обвинениями.

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Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Германия продолжает «неподобающим образом» реагировать на законные запросы России по ситуации с Навальным. По его словам, германская сторона «неделю или даже больше» вообще ничего не отвечала, а на напоминание Москвы реагировала «достаточно высокомерно».