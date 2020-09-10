Джакарта, 10 сентября 2020, 09:58 — REGNUM Начальник штаба военно-морского флота Индонезии Юдо Маргоно сделал заявление по случаю празднования 75-й годовщины ВМС Индонезии, сообщает Kompas.
Возглавляя 75-ю годовщину ВМС Индонезии, начальник штаба армии напомнил о профессионализме солдат.
«Слава ВМФ во многом определяется человеческими ресурсами, которые должны обладать превосходным характером и профессионализмом», — заявил Юдо Маргоно в Джакарте 10 сентября 2020 года.
По его словам, отличительным преимуществом ВМС Индонезии является численность флота боевых кораблей, морской пехоты, самолетов и баз, интегрированных в комплексную систему.
Издание отмечает, что с момента своего создания 10 сентября 1945 года военно-морской флот Индонезии продемонстрировал защиту на море и приверженность реализации суверенитета архипелага.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Джакарты Анис Басведан ввел строгие широкомасштабные социальные ограничения из-за пандемии.
Подробнее в материале: Столица Индонезии снова вводит строгие ограничения из-за пандемии