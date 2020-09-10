Варшава, , 09:58 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что в Польше вероятно введение более жестких мер по борьбе с коронавирусом. При этом подчеркнул, что Варшава не желает возвращаться к мерам социальной изоляции. Об этом передает Polskie Radio 24.

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9 сентября Моравецкий провел стрим в Facebook, во время которого поляки могли задать ему вопросы. Один из них касался планов правительства по поводу ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, учитывая вероятность второй волны эпидемии. Премьер ответил, что официальная Варшава будет стремиться избежать возвращения к изоляции, но есть вероятность, что в скором времени будут введены дополнительные ограничения в небольших масштабах. Это, по словам Моравецкого, будет способствовать тому, чтобы система здравоохранения и экономика работали в нормальном режиме.

Также премьер призвал граждан не прекращать носить маски и высказался против проведения массовых мероприятий и концертов. Данные мероприятия, по его словам, возобновятся лишь после победы над пандемией. При этом Моравецкий подчеркнул, что государство поможет культурной индустрии.

«Опасная эпидемия продолжается. В среднем в Испании снова умирают более 70 человек каждый день, а количество новых зараженных во Франции и Испании снова составляет несколько тысяч в день. Надеемся, что скоро будет изобретена вакцина, и мы сможем попрощаться с этой катастрофой, этим коронавирусом», — заключил Моравецкий.