Редвуд-Сити, США, , 09:43 — REGNUM Игроки The Sims 4 смогли взломать дополнение «Путешествие на Батуу» и завести романтические отношения между Рей и Кайло Реном из «Звёздных Войн». Об этом 9 сентября сообщило издание Eurogamer.

Как оказалось, в оригинальной версии дополнения эти персонажи не могут вступать в романтические отношения и иметь детей. Тем не менее, геймерам удалось свести их вместе и построить «звёздную» семью.

Напомним, «Путешествие на Батуу» — это новое дополнение к The Sims 4, добавляющее в игру персонажей и локации из кинофраншизы «Звёздные войны». Его релиз состоялся 8 сентября 2020 года.

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