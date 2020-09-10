Улан-Удэ, , 09:42 — REGNUM Власти столицы Бурятии Улан-Удэ рассказали горожанам об опасности купания в реке Уда. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, вода не соответствует норме по микробиологическим показателям.

«Поэтому для предупреждения и распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений использовать воду из р. Уда для бытовых нужд, купания, отдыха, рыбалки и занятий спортом на воде запрещено», — отметили в комитете городского хозяйства.

Напомним, по данным регионального управления Роспотребнадзора, всего по республике не соответствует нормам по санитарно-химическим показателям 47% водоёмов. Ещё в 20% — по микробиологическим.

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