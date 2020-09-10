Тбилиси, , 09:44 — REGNUM Депутат парламента Грузии Леван Гогичаишвили и его работающая журналистом супруга Вика Букия заразились коронавирусом. Об этом Букия сообщила 9 сентября на своей странице в Facebook.

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«Как только проявились подозрительные симптомы, мы сразу прошли исследование», — написала журналистка.

Она отметила, что источник заражения пока неизвестен. Также Букия написала, что чувствует себя хорошо.

В пресс-службе парламента сообщили, что все депутаты, которые контактировали с Гогичаишвили с 5 сентября, отправлены в самоизоляцию и пройдут тестирование на SARS-CoV-2. Также рабочие места народных избранников продезинфицируют, а на входе начнут замерять температуру.

Стоит отметить, что в Грузии ранее сократили срок нахождения на карантине до восьми дней. К этому сроку нужно сдать ПЦР-тест, и если он на следующий день даст отрицательный результат, то человека будут выпускать из изоляции. На 12-й день он должен сдать тест повторно.

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