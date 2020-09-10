Симферополь, , 09:39 — REGNUM Детская молочная кухня в Симферополе закрыта на карантин из-за коронавируса. Инфекция подтвердилась у одного из сотрудников кухни, сообщили «Вести. Севастополь».

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Как сообщили в пресс-службе минздрава Республики Крым, работа кухни приостановлена на период с 10 по 25 сентября.

«Все получатели молочной продукции для детей, оплатившие услуги молочной кухни, смогут получить продукцию после возобновления работы. По вопросам, связанным с перерасчетом, следует обращаться в бухгалтерию ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №3», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 9 сентября в регионе подтвердилось 2943 случая заражения коронавирусом.