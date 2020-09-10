Тюмень, , 09:39 — REGNUM Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко в целом доволен качеством бесплатного горячего питания в тюменских школах. Об этом сообщает пресс-центр инспекции.

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С 1 сентября 2020 года в Тюменской области бесплатное горячее питание получают 97,8 тысяч учеников начальных классов. На данные цели выделено 627,8 млн рублей, из них субсидия из федерального бюджета — 96,8 млн рублей, остальные деньги — из регионального бюджета. Средняя стоимость питания на одного младшеклассника составляет 80 рублей в день; двухразового питания для учащегося начальной школы с ограниченными возможностями здоровья — 190 рублей в день.

Дмитрий Кузьменко совместно с заместителем губернатора Алексеем Райдером и руководителем управления Роспотребнадзора Галиной Шарухо проверили качество бесплатного горячего питания в школе № 27 Тюмени и в Боровской школе Тюменского района.

«Поменьше мучного, побольше полезного», — попросила внести коррективы в рацион питания школьников Галина Шарухо.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в меню младшеклассников должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.

Отметим, что ранее тюменские родители по жалобам своих детей провели самостоятельную проверку бесплатных обедов для младшеклассников в одной из школ. Рацион питания был соблюдён, но еда выглядела неаппетитно, женщина на раздаче была без маски и перчаток во время проверки, на булочках сидели мухи, на столах учеников не было салфеток.

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