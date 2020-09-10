Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Gears Tactics станет одной из стартовых игр консолей Xbox Series X и Xbox Series S. Об этом 9 сентября сообщило издание Eurogamer.

Таким образом, запустить Gears Tactics на новых консолях можно будет уже 10 ноября 2020 года. В этот же день она выйдет на Xbox One.

Напомним, Gears Tactics — это спин-офф серии игр Gears of War. В нём геймеры управляют отрядом профессиональных солдат и сражаются с армией инопланетных захватчиков.

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