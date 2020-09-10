Москва, , 09:38 — REGNUM На сегодняшний день общее число вылечившихся от COVID-19 пациентов в российской столице превысило 226 тыс. Об этом 10 сентября рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Как рассказала Ракова, за прошедшие сутки после прохождения лечения в Москве от нового заболевания выздоровели еще 1434 пациентов. Также она добавила, что число вылечившихся от нового заболевания в российской столице продолжает расти.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 226 274», — заявила заместитель мэра Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Югре за минувшие сутки выявлено 80 положительных тестов на коронавирусную инфекцию.