Бразилиа, , 08:41 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 35 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 сентября сообщает минздрав страны.

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 35 816 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 4 197 889.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии было от COVID-19 скончались 1075 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 128 539.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 3 453 336 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество умерших от COVID-19 и связанных с ним последствий пациентов в США превысило 190 тысяч.