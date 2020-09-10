Иерусалим, , 08:36 — REGNUM Израильские военнослужащие направлены в помощь полиции, обеспечивающей выполнение связанных с коронавирусом ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

В «красные зоны» страны направлены 500 военных. Вместе с полицейскими они будут патрулировать, изолировать и охранять определённые районы, где действуют правительственные ограничения.

«500 военных присоединятся к полицейским с этого вечера, чтобы помочь им в их миссии по ограничению распространения COVID-19», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Израиле за сутки 8 сентября заражение коронавирусом нового типа подтвердили у 3590 человек. Это число является рекордным.

Читайте также: В Израиле за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19