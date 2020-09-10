Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Общее количество умерших от COVID-19 и связанных с ним последствий пациентов в США превысило 190 тысяч. Это 10 сентября следует из данных университета Джона Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

Согласно эти данным, в настоящее время суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в стране составило 190 815.

Также указывается, что общее число выявленных подтверждённых случаев заражения коронавирусом в США на сегодняшний день составляет 6 359 720.

При этом отмечается, что на данный момент 2 387 479 человек в стране уже вылечились от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние 24 часа в Колумбии было выявлено свыше 7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.