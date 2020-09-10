Сухум, , 08:32 — REGNUM 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 9 сентября. Данные об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 73 граждан, диагноз COVID-19 подтверждён у 21 из них», — сообщили в штабе. Информации о выздоровевших в течение суток нет.

Всего, по данным штаба, в Гудаутской ЦРБ находится 53 пациента с диагнозом COVID-19. Шестеро из них в тяжёлом состоянии. В общей сложности в Абхазии выявили 557 носителей коронавируса, из которых 158 победили инфекцию. За время пандемии скончались пять человек с COVID-19.

Стоит отметить, что главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик неоднократно обращалась к жителям республики с призывом не устраивать «пышных похорон» в случае смерти пациента с COVID-19, так как общавшиеся с ним родственники могут быть носителями SARS-CoV-2.

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