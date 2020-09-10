Токио, , 08:40 — REGNUM В Японии участились случаи заражения коронавирусом среди борцов сумо. Об этом сообщает 10 сентября информационное агентство Jiji Press.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

Сегодня Японская ассоциация сумо объявила, что за последнее время 19 рикиси (профессиональных борцов сумо) заразились коронавирусом. 12 из них госпитализированы, а 7 изолированы.

По данным журналистов, в среднем, каждые 5 дней происходит 1 случай.

Тем не менее, с 13 по 27 сентября в Токио состоится турнир по сумо среди не инфицированных борцов.