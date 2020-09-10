Каир, , 06:47 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки выявили 175 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на египетской территории достигло 100 403. Также за 9 сентября в Египте скончались 17 пациентов от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране умерли 5577 человек с COVID-19.

Кроме того, выросло и число выздоровевших. Только за минувшие сутки в Египте были выписаны с выздоровлением 803 пациента. С начала пандемии в стране с болезнью справились 80 689 человек.