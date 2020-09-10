Кито, , 06:25 — REGNUM В Эквадоре за прошедшие сутки выявили 1409 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на эквадорской территории достигло 112 166. Также за минувшие сутки в стране скончались 55 человек от болезней, вызванных новым коронавирусом. Всего с начала пандемии в Эквадоре умерли 6924 пациента от осложнений COVID-19.

Минздрав Эквадора отмечает, что еще 3777 случаев смерти предположительно связаны с коронавирусной инфекцией, однако пока эта информация не подтверждена. Ведомство также зафиксировало рост заболеваемости COVID-19 в столичном регионе Кито. На него приходится 23 217 случаев заражения SARS-CoV-2.