Курган, , 06:23 — REGNUM В Курганскую епархию доставят чудотворную мироточивую икону Божией Матери «Умягчение злых сердец» («Семистрельная»). Об этом сообщает пресс-служба митрополии.

Чудотворная мироточивая икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» («Семистрельная») Пресс-служба Курганской епархии

По благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила образ будет находиться в регионе с 11 по 15 сентября 2020 года.

«Мы встречали икону и на Сахалине, и в Архангельске — и везде по молитвам к Пресвятой Богородице совершались чудеса», — сообщил митрополит Даниил.

Отмечается, то чудотворная икона побывала в США, Австралии, Австрии, Германии, Чехии, Греции и других странах Европейского союза.

График пребывания иконы опубликован на сайте Курганской епархии. В митрополии просят прихожан при посещении храмов соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.