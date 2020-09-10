Пекин, , 06:03 — REGNUM Из больниц Китая за прошедшие сутки было выписано 11 пациентов, переболевших COVID-19, сообщает 10 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, 161 пациент продолжает получать лечение в больницах страны. Общее число выздоровевших за все время эпидемии достигло 80 358 человек. Все они были выписаны из госпиталей.

Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии в Китае достигло 85 153 человек. За прошедшие сутки в стране было выявлено ни одного локального и семь новых «импортных» случаев опасной инфекции.