Пекин, , 05:59 — REGNUM На материковой части Китая за сутки не было выявлено ни одного нового локального случая COVID-19, сообщает 10 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, несмотря на это семь новых «импортных» случаев было выявлено в стране. Ни одного нового случая подозрения на инфекцию зафиксировано не было. Смертей от опасной инфекции также не зафиксировано. Из больниц было выписано 11 пациентов.

Общее число заболевших в Китае за все время эпидемии достигло 85 153 человек, включая 161 пациента, который продолжает получать лечение. Скончалось от опасной инфекции 4634 человека, из больниц выписано 80 358 человек.