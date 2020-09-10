Сеул, , 05:04 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 155 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Отмечается, что из них 141 случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные случаи являются завозными. Ведомство добавляет, что уже на протяжении восьми дней в Южной Корее выявляют не более 200 зараженных ежедневно.

В связи с этим южнокорейский власти рассматривают возможность смягчения ограничений в стране.

Всего с начала пандемии в Южной Корее выявили 21 743 случая заражения коронавирусом нового типа. Также за 9 сентября в стране скончались еще два пациента с COVID-19. Общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией в Республике Корея, достигло 346 человек.