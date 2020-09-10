Мехико, , 03:48 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки скончались 611 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Мексике стали 69 095 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 4647 зараженных SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на мексиканской территории достигло 647 507.

Как сообщало ИА REGNUM, к 10 сентября общее число умерших пациентов с COVID-19 в Латинской Америке превысило 300 тысяч. Во всем мире к этому времени подтвердили более 900 тысяч летальных исходов среди зараженных коронавирусом нового типа.

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