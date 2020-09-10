Богота, , 03:29 — REGNUM 552 885 человек в Колумбии, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, излечились и сняты с учета медицинских служб, сообщается на странице в Twitter колумбийского министерства здравоохранения.

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При этом число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выросло до 686 856, включая зафиксированные за последние 24 часа — 7343. Также за сутки подтверждено 236 летальных исходов при COVID-19.

В общей сложности от осложнений, связанных с этим заболеванием, в Колумбии умерло 22 053 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября, по данным ВОЗ, в мире за сутки было зафиксировано 218 149 фактов заражения коронавирусом.

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