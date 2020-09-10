Бразилиа, , 03:23 — REGNUM Число летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией в Латинской Америке превысило 300 тысяч, сообщает агентство Reuters.

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Наибольшее число жертв осложнений COVID-19 в этом регионе зафиксировано в Бразилии — 128 539 человек. Следом за Бразилией идут Мексика, Перу и Колумбия. В среднем, как отмечает агентство, в Латинской Америке умирают около 2811 пациентов с коронавирусной инфекцией ежедневно.

Таким образом, Латинская Америка стала первым в мире регионом по числу жертв среди пациентов с COVID-10. В Северной Америке выявлено около 200 тысяч умерших, причем около 190 тысяч из них приходится только на США. В Европе жертвами осложнений COVID-19 стали около 211 тыс. человек.