Нашвилл, США, , 03:00 — REGNUM Более 2100 студентов и преподавателей Университета Теннесси в США ушли на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции, передает телеканал CNN.

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«Сейчас у нас 2112 человек на карантине или на самоизоляции. И них 1939 — студенты, часть из них находится на территории кампуса, а часть — за территорией», — приводит телеканал слова ректора вуза.

Отмечается, что число зараженных коронавирусом нового типа среди учащихся и педагогов продолжает расти. В настоящее время в университете числится 600 активных случаев заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, к 10 сентября в мире жертвами осложнений COVID-19 стали более 900 тысяч человек. Наибольшее число умерших из-за коронавируса зафиксировано в США — 190 649 человек.

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