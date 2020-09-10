Вашингтон, , 02:53 — REGNUM Общее число умерших от COVID-19 и связанных с ним последствий в мире на сегодняшний день превысило 900 тысяч человек. Об этом 10 сентября сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По информации университета, по состоянию на 02:10 мск 10 сентября суммарное количество летальных исходов в мире по этой причине достигло 900 079.Уточняется, что самое большое число умерших от нового заболевания зафиксировано в США (190 649 скончавшихся пациентов), Бразилии (127 464) и Индии (64 484).

В России, по данным Университета, умерли 18 080 пациентов с COVID-19.Как сообщало ИА REGNUM, общее число выявленных на планете подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 27 миллионов.

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