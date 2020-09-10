Вашингтон, , 01:48 — REGNUM Компания Sony решила отметить 25-летие выхода консоли PlayStation 1 на рынок США. Соответствующую публикацию она разместила 9 сентября на своей странице в Twitter.

Она добавила в неё фотографии самой консоли и её контроллера. Некоторые пользователи соцсети стали предаваться в комментариях воспоминаниям, однако было много и таких, которые явно ожидали, что в этот день Sony назовёт дату старта продаж PlayStation 5 и её цену. Они предложили компании перестать «бездельничать».

https://twitter.com/TrueWarner/status/1303712006990704640

https://twitter.com/Killjoypewpew/status/1303712045825572864

Напомним, пока Sony не назвала сроки выхода в продажу PlayStation 5. Ранее инсайдеры сообщили, что консоль может выйти на рынок 13 ноября 2020 года.

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